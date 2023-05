Beetlejuice 2: Willem Dafoe è entrato a far parte del cast

News





16/05/2023 |

Continua ad allargarsi il cast di Beetlejuice 2. Dopo l'arrivo di Monica Bellucci, che interpreterà la moglie del protagonista, è stato svelato che nella pellicola troveremo anche Willem Dafoe. L'attore - come spiegato dal portale The Hollywood Reporter - si calerà nei panni di un agente delle forze dell'ordine dell'aldilà. Un'altra new entry di livello dunque in questa pellicola la cui produzione inizierà proprio durante questa settimana.



La regia di Beetlejuice 2 sarà ancora una volta di Tim Burton, che aveva già diretto l'opera originale. A guidare il cast troviamo Jenna Ortega affiancata ovviamente da Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara, dal film originale. Reciterà nel film, inoltre, Justin Theroux.



La trama non è stata ancora rivelata dalla produzione: la sceneggiatura è stata scritta da Al Gough e Miles Millar.



La Warner Bros. ha svelato che il film farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 6 settembre 2024. La produzione è affidata alla Plan B di Brad Pitt.