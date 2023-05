Flight Risk: Mel Gibson dirigerà Mark Wahlberg

News





16/05/2023 |

La Lionsgate ha annunciato di aver acquisito i diritti di Flight Risk, pellicola che vedrà protagonista Mark Wahlberg. L’attore, per questa pellicola, sarà diretto da Mel Gibson. L’annuncio del progetto è stato dato da Joe Drake, dirigente della Lionsgate Motion Group.



La sinossi di Flight Risk non è stata svelata, le uniche informazioni ci raccontano che Wahlberg si calerà nella parte di un pilota che trasporta un pericoloso criminale, quest’ultimo in attesa di essere processato.



Gibson lavorerà su una sceneggiatura scritta da Jared Rosenberg. Per il regista si tratta di un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di sette anni da La Battaglia di Hacksaw Ridge, altro film sviluppato dalla Lionsgate.



Il cast di Flight Risk è attualmente in fase di sviluppo.