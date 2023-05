Tron: Ares: quasi tutto pronto per l'inizio delle riprese del film con Jared Leto

News





17/05/2023 |

Iniziano ad arrivare aggiornamenti importanti legati all’avvio del progetto Tron: Ares. Come diffuso dal portale specializzato Production List, le riprese del film partiranno il prossimo 3 luglio. All’interno della pellicola reciterà come protagonista Jared Leto che sarà al centro di questa nuova avventura: l'attore è dunque pronto per calarsi in una nuova realtà cinematografica dopo aver interpretato lo scorso anno Morbius. Tron: Ares si ricollegherà ovviamente al primo storico film del 1982.



La regia è stata affidata a Joachim Rønning che ha già collaborato in passato con la Disney per diverse pellicole: Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar, Maleficent 2 – Signora del Male e Young Woman and the Sea. Jesse Wigutow ha invece curato la sceneggiatura e della trama non è stato rivelato nulla.



Il primo Tron è uscito nel 1982 grazie alla regia di Steven Lisberger che tornò poi come sceneggiatore nel sequel Tron: Legacy, uscito nel 2010 grazie a Joseph Kosinski.