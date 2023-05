John Cusack reciterà in Fog of War, nuovo film di Michael Day

News





17/05/2023 |

E’ in via di definizione il cast di Fog of War, pellicola che sarà diretta da Michael Day, già regista di Clawfoot. All’interno della pellicola – come spiegato da The Hollywood Reporter - troveremo John Cusack, Jake Abel e Briana Hildebrand come star principali. Il film è uno spy-thriller sviluppato dalla Yale Entertainment ed ha una sceneggiatura curata da Luke Langsdale.



Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman, Michael Day e Scott Levenson si occuperanno della produzione.



Fog of War, ambientato negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, racconterà la storia del pilota americano Gene (Abel), ferito in battaglia, e della sua compagna Penny (Hildebrand), appartenente ai servizi segreti americani, che decidono di andare a vivere dallo zio Robert (Cusack) in una tenuta remota nel Massachusetts. Quello che Penny non sa è che i servizi segreti hanno reclutato Gene con l’obiettivo di fargli spiare la sua famiglia e la comunità dove vivono nel tentativo di scovare la talpa che ha trafugato i documenti relativi al piano di guerra delle forze alleate.



Non è stato comunicato quando inizieranno le riprese del film.