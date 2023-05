Chiwetel Ejiofor è entrato a far parte del cast di Venom 3

News





17/05/2023 |

Chiwetel Ejiofor è pronto per il ritorno nel mondo dei supereroi! Dopo averlo visto in Doctor Strange, l’attore – come riporta Deadline – ha chiuso l’accordo per recitare nel terzo capitolo di Venom 3 dove reciterà accanto al protagonista Tom Hardy. Il ruolo dell'attore non è stato svelato.



Il terzo capitolo di Venom vedrà nuovamente Tom Hardy tornare ad interpretare il protagonista. Questa volta, dietro la macchina da presa, troveremo Kelly Marcel che ha curato anche la sceneggiatura. Per la regista, che ha lavorato alla sceneggiatura dei primi due film, si tratta del debutto in regia. Parlando del cast, oltre ad Hardy e Ejiofor troviamo anche Juno Temple.



La Marcel ed Hardy saranno anche i produttori ed insieme hanno curato la sceneggiatura da una storia scritta dallo stesso protagonista del film. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal e Hutch Parker sono i produttori.



Massimo riserbo anche per la trama, non svelata dalla produzione.