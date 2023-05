The Mother: la nuova featurette ci mostra gli allenamenti di Jennifer Lopez

News





18/05/2023 |

Arrivato da poco meno di una settimana su Netflix, The Mother è la pellicola che vede protagonista Jennifer Lopez. In questo thrille l'attrice interpreta una mamma che dovrà fare di tutto pur di salvare la vita alla figlia, abbandonata appena nata proprio nel tentativo di proteggerla da alcuni criminali. La Lopez è statadiretta in questo film da Niki Caro, già regista in passato di Mulan e de La Signora dello Zoo di Varsavia. La Caro ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Andrea Berloff, Peter Craig e Misha Green.



Joseph Fiennes, Lucy Paez, Omari Hardwick, Paul Raci e Gael Garcia Bernal sono gli altri attori presenti nel cast.



Nel frattempo Netflix ha pubblicato una featurette nella quale possiamo vedere l'intenso allenamento che ha visto protagonista proprio Jennifer Lopez.



Questa è la descrizione che accompagna la clip: Jennifer Lopez ci accompagna in un viaggio in cui racconta la storia dei duri e impegnativi (ma divertentissimi) allenamenti che ha dovuto affrontare per diventare The Mother.