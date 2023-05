Sam Riley sarà protagonista del thriller movie Islands

News





18/05/2023 |

Sam Riley, attore che ha recitato in Maleficent 2 – Signora del Male e in She Is Love, sarà il protagonista del thriller movie Islands (titolo provvisorio). La pellicola sarà sviluppata dalla compagnia Augenschein in co-produzione conla Leonine.



La trama di Islands vedrà al centro di tutto Tom, un ex tennista professionista che, dopo aver trascorso un periodo di vacanza su un’isola, deciderà di restare nel resort come allenatore. Il nuovo lavoro e la vita quotidiana completamente modificata cambieranno le sue abitudini, con l’alcol e le scappatelle che diventeranno il modo per colmare i suoi vuoti interiori. Tutto questo andrà avanti fin quando non si renderà conto di essere finito in una sorta di inferno. Il tutto cambierà, però, quando nel resort arriverà una nuova coppia di turisti… Altri dettagli legati alla storia non sono stati svelati.



La regia è stata affidata a Jan-Ole Gerster che lavorerà su una sceneggiatura scritta da lui steso e da Lawrie Doran e Blaz Kutin.