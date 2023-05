Twisters: altre star sono entrate a far parte del cast

News





18/05/2023 |

La Universal Pictures e la Amblin Entertainment hanno annunciato l'arrivo nel cast di Twisters di nuovi attori. Nella pellicola reciteranno anche Maura Tierney, Harry Hadden-Paton, Sasha Lane, Kiernan Shipka, Nik Dodani, David Corenswet, Tunde Adebimpe e Katy O’Brian. Le star in questione si uniscono così ad altri attori e attrici già svelati nelle scorse settimane: Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Brandon Perea e Daryl McCormack. I dettagli legati ai ruoli non sono stati svelati, così come non conosciamo la trama.



Twisters sarà diretto da Lee Isaac Chung da una sceneggiatura scritta da Mark L. Smith.



La pellicola originale è stata un successo a livello commerciale, con un incasso di 500 milioni in tutto il mondo. Scritta da Michael Crichton e da Anne-Marie Martin, la pellicola raccontava di una coppia in fase di separazione che ha trascorso la propria vita studiando tempeste e tornado e che dovrà fare i conti con un tornado forza 5 pronto a spazzare via alcune zone dell'Oklahoma. L’evento, unico nel suo genere, li porterà a riunirsi. Protagonisti della pellicola furono il compianto Bill Paxton e Helen Hunt, con quest’ultima che nelle ultime settimane è stata spesso accostata alla nuova pellicola.



La Universal Pictures e la Amblin Entertainment hanno annunciato che Twisters farà il suo debutto ufficiale nelle sale a partire dal 19 luglio 2024.