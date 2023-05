La Pantera Rosa: Eddie Murphy pronto ad interpretare l'Ispettore Clouseau

News





18/05/2023 |

Eddie Murphy ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L’attore interpreterà l’Ispettore Clouseau all’interno del nuovo film dedicato alla Pantera Rosa in lavorazione presso Amazon e MGM. Deadline ha riportato la notizia, specificando che un altro adattamento (l’11° nella storia della Pantera Rosa) sarà pronto a debuttare nelle sale.



Il film in questione sarà diretto da Jeff Fowler, regista che ha lavorato ai primi due capitoli di Sonic The Hedgehog, da una sceneggiatura di Chris Bremner. I produttori saranno Dan Lin, Julie Andrews, Larry Mirisch e Jonathan Eirich.



Due anni fa Murphy ha portato nelle sale Il Principe Cerca Figlio, sequel de Il Principe Cerca Moglie, mentre ultimamente lo abbiamo visto in You People, film che ha visto protagonista anche Jonah Hill.