Teddys Christmas: Zachary Levy darà la voce al protagonista

18/05/2023 |

Dopo averlo visto in Shazam!, Zachary Levy è pronto per un nuovo lavoro cinematografico dove la sua voce sarà la parte fondamentale. L’attore infatti darà vista all’orsacchiotto Teddy nel film animato Teddy’s Christmas. L’opera arriverà nel periodo natalizio negli Stati Uniti per poi raggiungere anche il continente europeo.



La storia del film si sviluppa in un tipico scenario natalizio, con protagonisti i mercatini di Natale. Durante una visita ad uno di questi mercatini una bambina di nome Mariann scopre all’improvviso un incredibile segreto: sullo scaffale più alto della cabina della lotteria, l'orsacchiotto più dolce ha appena mosso la testa… Sentendo una connessione immediata con il tenero animale, Mariann non riesce a pensare a nessun augurio migliore per il Natale e cerca di conquistarlo. Tuttavia, Teddy ha piani diversi, sogna un ricco proprietario che possa mostrargli tutto ciò che il mondo ha da offrire. Ma quando Teddy viene portato in una legnaia, il suo nuovo migliore amico, il riccio Bolla, lo aiuta a capire cosa conta davvero nella vita.



La produzione è affidata a Fantefilm, una delle più conosciute case di produzione norvegesi.



Levy ha recitato ultimamente in Shazam!: Furia degli Dei ed ha completato le riprese di Spy Kids: Armageddon.