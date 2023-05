Die Alone: Frank Grillo nel cast del film apocalittico diretto da Lowell Dean

News





18/05/2023 |

Ci sarà anche Frank Grillo all'interno di Die Alone, film ambientato in uno scenario post apocalittico, scritto e diretto da Lowell Dean. L'attore affiancherà altre due star annunciate: Douglas Smith e Carrie-Anne Moss.



Il progetto è partito con le riprese che inizieranno il prossimo giugno a Saskatchewan (Canada).



La storia di Die Alone è ambientata in un futuro dove la società è collassata a causa di una pandemia. Al centro di tutto troviamo Ethan (Douglas Smith), un giovane uomo che soffre di amnesie, che si unirà ad una sopravvissuta di nome Mae (Moss). Alle prese con zombie e creature varie create dall'epidemia, Ethan cercherà aiuto in Mae nel tentativo di ritrovare la sua ragazza scomparsa prima che un fatidico incontro con Kai (Grillo) svelerà un segreto che Ethan aveva dimenticato.



Die Alone è prodotto da Kevin DeWalt, Danielle Masters e Benjamin DeWalt della Minds Eye Entertainment. I produttori esecutivi sono Scott Martin, Michael Slifkin e Jack Sheehan della Archstone.