Il Gladiatore: continua a crescere il cast del film

19/05/2023 |

Continua a crescere il cast del sequel de Il Gladiatore. Deadline riporta che all'interno del film reciteranno anche May Calamawy, Lior Raz, Derek Jacobi, Peter Mensah e Matt Lucas. Per Jacobi si tratta di un ritorno visto che tornerà nei panni di Gracco, personaggio già visto nella prima opera. In trattative per recitare nella pellicola, inoltre, troviamo anche Fred Hechinger che dovrebbe interpretare l'Imperatore Geta, ruolo inizialmente affidato a Barry Keoghan, costretto però ad abbandonare il progetto a causa di altri impegni cinematografici.



Gli attori citati raggiungono così il protagonista Paul Mescal e ancora Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Connie Nielsen. La Nielsen riprenderà il suo ruolo originale, quello di Lucilla.



La regia de Il Gladiatore 2 sarà sempre di Ridley Scott con David Scarpa che sta scrivendo la sceneggiatura.



Il sequel de Il Gladiatore, che non ha ancora un titolo ufficiale, arriverà nelle sale più di 20 anni dopo dal film originale, con una data di uscita fissata al momento per il 22 novembre 2024.



Scott sarà il produttore tramite la Scott Free insieme al presidente della compagnia Michael Pruss. Tra i produttori troviamo anche Doug Wick & Lucy Fisher della Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha curato la sceneggiatura.