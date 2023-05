Old Guy: Lucy Liu reciterà nel film di Simon West

News





Dopo aver annunciato il Premio Oscar Christoph Waltz come protagonista di Old Guy, la produzione della pellicola ha annunciato che reciteranno dell’opera anche Lucy Liu e Cooper Hoffman. West si occuperà anche di produrre questa action-comedy che ha una sceneggiatura curata da Greg Johnson. Le riprese sono partite da pochi giorni a Belfast. Highland Film Group co-finanzierà il film e si occuperà della vendita dei diritti in tutto il mondo.



Old Guy racconta la storia di un assassino di nome Danny Dolinski (Waltz) che, nonostante l’avanzare dell’età, crede di essere ancora il migliore. Alle prese con diverse missioni, Danny sarà chiamato ad addestrare un giovane ragazzo nel ruolo di assassino, Wihlborg (Hoffman), con il quale dovrà collaborare per eliminare alcuni membri di spicco di un sindacato controcorrente. Allo stesso tempo i due inizieranno a stringere un rapporto lavorativo di un certo livello che li porterà anche ad indagare sulle motivazioni che hanno spinto il loro sindacato ad affidargli la missione. Ad aiutarli nell’impresa anche Anata (Liu), interesse sentimentale di Danny.



Old Guy è prodotto da Jib Polhemus, Martin Brennan, West, dalla R.U. Robot Studio di Petr Jákl, da Hal Sadoff e Norman Golightly della Dark Castle Entertainment.