Nicolas Cage sarà il protagonista di The Surfer

News





19/05/2023 |

Proseguono senza sosta gli impegni cinematografici di Nicolas Cage. L’attore, che recentemente è stato annunciato come protagonista del progetto Lords of War, sequel del film del 2005, lavorerà nel film The Surfer – ad annunciarlo è il portale The Hollywood Reporter. La pellicola sarà un thriller a tinte psicologiche e sarà diretta da Lorcan Finnegan che lavorerà su una sceneggiatura curata da Thomas Martin.



In The Surfer, quando un uomo (Cage) torna nella sua città natale, molti anni da quando si è costruito una vita negli Stati Uniti, viene umiliato di fronte al figlio adolescente da una banda locale di surfisti che rivendica la stretta proprietà di una spiaggia da lui frequentata dai tempi dell’infanzia. Ferito, “The Surfer” decide di rimanere sulla spiaggia dichiarando guerra a chi controlla la baia. Ma mentre il conflitto si intensifica, la posta in gioco va fuori controllo, portando "The Surfer" al limite della sua sanità mentale.



Il film è prodotto da Robert Connolly di Arenamedia e da Leonora Darby, James Harris e Mark Lane di Tea Shop Productions.



Le riprese del film partiranno il prossimo settembre in Australia.