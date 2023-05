The Black Kaiser: Vanessa Hudgens reciterà accanto a Mads Mikkelsen

News





19/05/2023 |

Vanessa Hudgens è entrata a far parte del cast di The Black Kaiser, thriller movie che vedrà come protagonista Mads Mikkelsen. Il progetto sarà curato da Derrick Borte che lo ha ereditato da Jonas Akerlund, quest’ultimo inizialmente scelto come regista.



La storia del film vede al centro di tutto un uomo chiamato il Black Kaiser, definito il sicario più letale del mondo. Durante una delle sue missioni, lo spietato killer scoprirà una cospirazione volta a proteggere un potente sindacato di assassini, diventando di fatto il loro obiettivo numero uno.



La sceneggiatura è stata curata da Jayson Rothwell che ha adattato il romanzo Polar, curato da Victor Santos per conto della Dark Horse.



Le riprese di The Black Kaiser partiranno il prossimo autunno.



The Black Kaiser è prodotto dalla Constantin Film, dalla JB Pictures e dalla Dark Horse Entertainment. Inoltre produrranno il film anche Jeremy Bolt e Robert Kulzer che hanno curato ultimamente il nuovo capitolo di Resident Evil. Parlando sempre della produzione troviamo anche Mike Richardson e Keith Goldberg della Dark Horse Entertainment.