Cleaner: Clive Owen è entrato nel cast del film con protagonista Daisy Ridley

News





19/05/2023 |

Pochi giorni fa è stata annunciata la nascita di un nuovo progetto cinematografico dal titolo Cleaner. La regia del thriller movie è stata affidata a Martin Campbell con Daisy Ridley scelta per interpretare la protagonista. E a distanza di pochi giorni Variety ha svelato che accanto ad una delle stelle di Star Wars ci sarà anche Clive Owen.



Il film, ambientato nella Londra di oggi, vedrà alcuni attivisti radicali decidere di invadere il galà annuale di una compagnia energetica all’interno dello Shard, il più alto edificio di Londra, sequestrando 300 ostaggi nel tentativo di denunciare la corruzione dei proprietari. L’operazione verrà sconvolta da un loro membro interno che, di matrice anarchica, proverà ad uccidere le persone presenti nell’edificio per inviare un preciso messaggio al mondo intero. In questo scenario entra in scena Joey Locke (Ridley), ex militare ed ora lavavetri, che proverà a salvare gli ostaggi e a far arrestare i dirigenti corrotti.



Le riprese dovrebbero partire entro la fine dell’estate ma non è chiaro quali saranno le location dove le stesse avverranno.



Owen in passato ha lavorato ad alcune pellicole quali Gemini Man e The Informer - Tre Secondi per Sopravvivere.