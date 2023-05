L'Esorcista del Papa: in rete una featurette dedicata a Padre Gabriele Amorth

News





22/05/2023 |

Grazie alla Sony Pictures viviamo insieme una featurette in lingua originale de L'Esorcista del Papa, il film che vede protagonista Russell Crowe nel ruolo di Padre Gabriele Amorth. La clip è dedicata proprio alla figura dell'esorcista scomparso nel 2016. La pellicola racconta parte della sua storia e, oltre Crowe, chiamato ad interpretare il protagonista, troviamo nel cast anche Franco Nero, Alex Essoe e Ralph Ineson.



Chester Hastings, R. Dean McCreary ed Evan Spiliotopoulos hanno curato la sceneggiatura.



L'Esorcista del Papa è uscito nelle sale lo scorso 13 aprile ed è disponibile per il noleggio.



Sinossi:

Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar® Russell Crowe, L'Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.