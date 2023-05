La Sirenetta: Ursula canta una canzone nella nuova clip

News





22/05/2023 |

Nella nuova scena in italiano de La Sirenetta, rilasciata dalla Disney, vediamo al centro la terrificante Ursula rivolgersi ad Ariel intonando una canzone..



L'opera, che richiama il famoso lungometraggio animato realizzato sempre dalla Disney uscito nel 1990, è diretta da Rob Marshall. Nel cast principale troviamo Halle Bailey, attrice scelta per interpretare la protagonista Ariel, affiancata da Jonah Hauer-King, ovvero il Principe Eric, Melissa McCarthy, nella parte di Ursula, e Javier Bardem come il Re Tritone.



La trama al momento non è stata rilasciata ma sappiamo che la pellicola si baserà come sempre sulla famosa fiaba di Hans Christian Andersen. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e da David Magee.



La Sirenetta uscirà il prossimo 24 maggio.