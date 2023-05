A Complete Unknown: Timothée Chalamet sarà Bob Dylan nel film di James Mangold

News





22/05/2023 |

Timothée Chalamet reciterà nei panni di Bob Dylan all’interno di A Complete Unknown, opera che sarà diretta da James Mangold. Il film sarà incentrato sul famoso Newport Music Festival del 1965 che portò alla ribalta l’artista. Durante il Festival di Cannes, il regista ha fornito ulteriori aggiornamenti legati a questo progetto e uno di questi riguarda la presenza di Benedict Cumberbatch che reciterà nel ruolo di Pete Seeger. A completare il cast principale troviamo inoltre Monica Barbaro ed Elle Fanning, con la prima che sarà Joan Baez.



Se non cambiano i piani al momento programmati, A Complete Unknown vedrà il primo ciak durante il periodo estivo. Il film ha una sceneggiatura curata dal regista insieme a Jay Cocks.



James Mangold ha diretto ultimamente Indiana Jones e il Quadrante del Destino che vedrà Harrison Ford interpretare per l’ultima volta il personaggio reso celebre nella saga realizzata da Steven Spielberg e presto lavorerà a Star Wars: Dawn of the Jedi, nuovo capitolo del franchise.