My Dead Friend Zoe: Ed Harris reciterà nel film

22/05/2023

E’ stato annunciato il cast principale di My Dead Friend Zoe, pellicola che vedrà il debutto dietro la macchina da presa di Kyle Hausmann-Stokes. Il regista per questa sua opera ha scelto un cast principale che comprende Ed Harris, Sonequa Martin-Green e Natalie Morales. Il film – come riportato da Deadline – è stato identificato come un dark dramedy che riguarderà da vicino due generazioni appartenenti alla stessa famiglia.



Hausmann-Stokes e A.J. Bermudez hanno curato insieme la sceneggiatura. La storia racconta di una veterana dell’esercito, della sua misteriosa amicizia con un’altra veterana sempre dell’esercito e del rapporto con suo nonno, uno dei reduci dalla guerra del Vietnam che ha bisogno di aiuto ma che rifiuta l’intervento della nipote.



My Dead Friend Zoe è basato su Merit x Zoe, short story che Hausmann-Stokes ha scritto e diretto lo scorso anno: entrambi i film sono ispirati dall’esperienza avuta dal regista durante e dopo il militare.