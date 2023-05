The Killers Game: Ben Kingsley e Sofia Boutella reciteranno nel film

News

22/05/2023 |

Andrew Lazar della Mad Chance produrrà il film con Steve Richards della Endurance Media, compagnia che tra l'altro finanzierà il progetto, e con Kia Jam. Bautista e Jonathan Meisner saranno i produttori esecutivi per conto della Dogbone Entertainment, insieme a with Scott Lambert.



La produzione partirà la prossima estate.

Due nuovi attori si sono uniti al cast di, pellicola che sarà sviluppata dalla Lionsgate. Le due star in questione sono il Premio Oscarche dunque affiancheranno il protagonista Dave Bautista.La pellicola sarà diretta da, regista che ha debuttato recentemente dietro la macchina da presa con il film Day Shift – A Caccia di Vampiri.Basato sul romanzo di Jay Bonansinga,racconta la storia di un assassino di nome Joe Flood (Bautista) a cui viene diagnosticata una malattia potenzialmente letale. Per sistemare finanziariamente la sua compagna, Joe decide di autorizzare la sua morte. Tuttavia, dopo aver ordinato la sua uccisione, scopre di aver ricevuto una diagnosi errata e dovrà quindi respingere l'esercito di ex colleghi pronti a tutto per eliminarlo. Rand Ravich e Simon Kinberg hanno scritto la sceneggiatura. Non è chiaro quali sono i ruoli affidati a Kingsley e alla Boutella.