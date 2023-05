Ron Perlman reciterà nellhorror thriller Succubus

News





23/05/2023 |

Ci sarà anche Ron Perlman all’interno dell’horror thriller Succubus, in lavorazione presso Shout! Studios e Convoke Media. Nella pellicola, oltre a Perlman, troviamo anche le altre nuove star annunciate: Rosanna Arquette e Brendan Bradley che si uniscono a Rachel Cook, Olivia Applegate, Derek Smith, Emily Kincaid e Finley Rose Slater.



Succubus sarà diretto da R.J. Daniel Hanna che ha anche scritto la sceneggiatura.



Succubus racconta la storia di un uomo che, dopo la separazione dalla moglie, decide di scaricare un'app di appuntamenti e si incontra con una giovane donna, bellissima ma misteriosa... i cui poteri di seduzione e manipolazione lo intrappolano in un mistero più terrificante di quanto avrebbe mai potuto immaginare.



Il film è attualmente in produzione ed è prodotto da Todd Slater della Convoke Media, da Ari Novak e Anna Elizabeth James.