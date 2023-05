Weapons: aggiornamenti sul cast del film con Pedro Pascal

News





Pochi giorni fa vi avevamo parlato di Weapons, nuovo progetto cinematografico che vedrà protagonista Pedro Pascal. Oggi vi diamo invece aggiornamenti relativi al progetto, comunicandovi che nel film reciterà anche Renate Reinsve, attrice che ha recitato nel film candidato all'Oscar La Persona Peggiore del Mondo. Il ruolo della Reinsve non è stato rivelato.



La pellicola sarà curata come regia e sceneggiatura da Zach Cregger, il regista di Barbarian. La New Line Cinema svilupperà il progetto con Cregger che sarà anche il produttore insieme a Roy Lee di Vertigo e J.D. Lifshitz e Raphael Margules della BoulderLight Picturews.



I dettagli legati alla trama non sono stati rilasciati ma il film è descritto come un’epopea horror sulla linea di Magnolia, l’opera di Paul Thomas Anderson del 1999.