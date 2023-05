Minecraft: arrivano novità sul cast

News





24/05/2023 |

Matt Berry, attore che abbiamo visto in What We Do in the Shadows, è entrato in trattative per recitare all’interno di Minecraft. Il ruolo dell’attore non è stato svelato dalla Warner Bros. Pictures che si occuperà di sviluppare l’opera. Berry si unisce così al protagonista Jason Momoa che, sempre per conto della Warner Bros., è il pilastro di Aquaman.



L'adattamento del popolare videogioco sarà diretto da Jared Hess ed ha una sceneggiatura curata da Chris Bowman, Hubbel Palmer e Markus Persson. I dettagli legati alla trama non sono stati rivelati.



Il progetto Minecraft è legato a Vertigo, alla Mojang/Microsoft e alla On the Roam di Momoa. Produrranno inoltre l’adattamento Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e Jill Messick.



La pellicola, salvo ulteriori modifiche, uscirà nelle sale dal 4 aprile 2025.