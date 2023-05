The Movers: Jena Malone e Christopher Lloyd nel cast del film di Giorgio Serafini

News





24/05/2023 |

Deadline riporta che la Double 3 Media Group ha messo in cantiere un thriller sovrannaturale dal titolo The Movers che lo scorso 22 maggio ha visto partire le sue riprese. All’interno della pellicola reciteranno Jena Malone, Terrence Howard, Tom Everett Scott e Christopher Lloyd.



Scritto e diretto da Giorgio Serafini, The Movers è incentrato su una famiglia che si trasferisce in un quartiere apparentemente affascinante, solo per scoprire che non tutto è ciò che sembra. Mentre affronta minacce persistenti, la famiglia inizia a mettere in discussione la propria realtà e il mondo che circostante. È un universo da incubo composto da angeli ingannevoli e demoni compassionevoli, anime perdute che cercano disperatamente una via d'uscita.



Nel cast, inoltre, recitano anche Grant Feely, Kellan Rhude e Natalie Burn.



Il regista Serafini ha commentato così il progetto: "Siamo entusiasti di riunire un cast e una troupe così talentuosi per The Movers. E' un thriller soprannaturale, paranoico in costante movimento. Sempre inquietante, la sua azione è dettata da un conto alla rovescia snervante fino alla fine"..