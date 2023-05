Rosebushpruning: Kristen Stewart, Josh OConnor ed Elle Fanning nel cast del remake de I Pugni in Tasca

News





24/05/2023 |

Kristen Stewart, Josh O’Connor ed Elle Fanning sono entrati a far parte del cast di Rosebushpruning, pellicola che sarà diretta dal regista di Firebrand Karim Aïnouz. Il progetto sarà il remake in lingua inglese de I Pugni in Tasca, il primo film realizzato da Marco Bellocchio nella sua carriera, ed ha una sceneggiatura scritta da Efthimis Filippou. I diritti per l’adattamento sono stati acquisiti dalla Kavac Film e le riprese inizieranno nel 2024, anche se non è stato specificato il periodo.



Il regista ha dichiarato: “I Pugni in Tasca, il sorprendente debutto cinematografico di Marco Bellocchio, è uscito oltre 50 anni fa e ha avuto un enorme impatto sul cinema e sulla narrazione italiani dell'epoca. Sono entusiasta di collaborare con Efthimis Filippou per rivisitare quest'opera iconica con l’obiettivo di creare una parabola contemporanea sulla morte della tradizionale famiglia patriarcale, che spero sia toccante e provocatoria in egual misura”.



Il film originale ha visto protagonisti Lou Castel, Paola Pitagora e Marino Masé.



Questa la trama de I Pugni in Tasca:

Augusto è il figlio maggiore di una famiglia disastrata che include una madre non vedente, una sorella egoista chiamata Giulia e due fratelli epilettici, Alessandro e Leone. Quando il più grande pianifica il matrimonio con la fidanzata Lucia, gli altri si oppongono con veemenza ed il giovane si ritrova costretto ad un gesto estremo.