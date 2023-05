BlueBack: il trailer italiano del film con Mia Wasikowska ed Eric Bana

News





25/05/2023 |

La prossima settimana, precisamente dal 1° giugno, arriverà nelle sale italiane tramite la Lucky Red BlueBack, drama movie diretto da Robert Connelly. Il regista ha adattato il romanzo di Tim Winton e, con lo stesso scrittore, ha realizzato la sceneggiatura.

Nella pellicola recitano come protagonisti Radha Mitchell, Mia Wasikowska ed Eric Bana che possiamo vedere nel trailer ufficiale che oggi vi mostriamo.



Sotto alla sinossi trovate la clip!



Sinossi:

Durante un’immersione nell’oceano, la giovane Abby fa amicizia con un magnifico pesce azzurro selvatico a cui dà il nome di Blueback. Quando la tranquilla barriera corallina della sua città costiera inizia ad attrarre operatori di pesca commerciale, Abby capisce che Blueback e tutta la fauna marina sono in pericolo. Insieme alla mamma attivista fa di tutto per proteggere la sua baia e il suo amato amico, vivendo una grande avventura.