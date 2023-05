The Deb: Rebel Wilson pronta per la regia!

News





25/05/2023 |

Rebel Wilson è pronta per la regia. La star ha già messo in cantiere il suo primo progetto da regista e dirigerà The Deb, dove sarà anche protagonista. The Deb sarà una commedia musicale ambientata in una rurale Australia e sarà prodotta da Amanda Ghost, Len Blavatnik e Gregor Cameron tramite la loro compagnia Unigram e la AI Film. La pellicola – adattamento del musical di successo dallo stesso nome – sarà inoltre prodotta in partnership con la Camp Sugar Productions della Wilson e con la Bunya Productions.



The Deb racconterà la storia di Taylah Simpkins, una ragazza di campagna, spesso poco considerata dai suoi compagni di liceo, che vede il ballo delle debuttanti come unica via per ridefinire se stessa. La sua vita però verrà sconvolta dall’arrivo della sua cinica cugina Maeve che si trasferirà nella città di Taylah. Le due si troveranno spesso l’una contro l’altra ma allo stesso tempo saranno chiamate a cercare una pacifica convivenza e un appuntamento per il ballo.



Nel film reciteranno Tara Morice, Jay Laga’aia e Shane Jacobson.