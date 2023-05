Transformers  Il Risveglio: in rete la scena Meet the Autobots

News





26/05/2023 |

La Paramount Pictures ha fornito un altro piccolo assaggio di Transformers: Il Risveglio, nuovo capitolo del franchise: la compagnia ha rilasciato una scena in lingua originale dal titolo Meet the Autobots.

La regia di Transformers - Il risveglio è affidata a Steven Caple Jr. che ha diretto il secondo capitolo di Creed. Della sceneggiatura si sono occupati Joby Harold, Darnell Metayer e Josh Peters. Anthony Ramos e Dominique Fishback sono i due protagonisti, inseriti in un cast che comprende anche Michelle Yeoh e Pete Davidson.



L'arrivo in Italia è previsto per il prossimo 7 giugno.



Sinossi:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformer – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo. Nell’eterna battaglia sulla terra tra gli Autobot e i Decepticon farà il suo ingresso una terza generazione di Transformer, i Maximal.