Hunter Schafer reciterà in Mother Mary, il nuovo film di David Lowery

26/05/2023 |

Hunter Schafer, attrice della serie tv Euphoria, ha chiuso l’accordo per recitare all’interno di Mother Mary. A riportare la notizia è Deadline che sottolinea come la Schafer sarà presente nel cast che già vede al suo interno il Premio Oscar Anne Hathaway e Michaela Coel. Il progetto è stato definito come un “epic pop melodrama” che David Lowery dirigerà per conto dello studio A24. Lo stesso regista ha scritto la sceneggiatura, con la storia che racconterà di una musicista (Hathaway) e del suo rapporto con un’iconica fashion designer (Coel). Altri dettagli non sono stati comunicati.

La Schafer interpreterà l'assistente della fashion designer.



Lowery, Toby Halbrooks e James M. Johnston saranno i produttori con Jeanie Igoe della Homebird Productions. Altri produttori sono Jonas Katzenstein, Maximilian Leo e Jonathan Saubach.



Jack Antonoff e Charli XCX scriveranno e produrranno canzoni originali per il progetto mentre la colonna sonora sarà realizzata da Daniel Hart.



Mother Mary sarà girato in Germania.