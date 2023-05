Thunderbolts: fermata la produzione a causa dello sciopero degli sceneggiatori

News





26/05/2023 |

A causa dello sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso ad Hollywood è stata momentaneamente fermata la produzione di Thunderbolts, il nuovo progetto della Marvel. A riportare la notizia è stato Variety che sottolinea come da calendario il progetto sarebbe dovuto partire durante il mese di giugno mentre attualmente i piani prevedono di riaccendere i motori solo quando lo sciopero sarà terminato.



Con Thunderbolts entreremo di fatto nel cuore della Fase 5 della Marvel e al suo interno si incontreranno i mondi di Ant-Man and the Wasp, di The Falcon and The Winter Soldier, di Black Widow dell’imminente New World Order, nuovo capitolo di Capitan America.



La regia è affidata a Jake Schreier con Lee Sung Jin che ha curato la sceneggiatura.



Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, David Harbour, Hannah John-Kamen e Julia Louis-Dreyfus, Ayo Edebiri e Steven Yeun compleano il cast principale.



Al momento la data di uscita è fissata per luglio 2024.