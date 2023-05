Companion: Jack Quaid reciterà nello sci-fi thriller di Drew Hancock

News





26/05/2023 |

Dopo Scream e la serie The Boys, Jack Quaid ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L’attore sarà parte del cast di Companion, sci-fi thriller che vedrà il debutto dietro la macchina da presa di Drew Hancock. La trama del progetto non è stata ancora rivelata, sappiamo però che la sceneggiatura è stata curata dallo stesso Hancock.



La produzione del film è di Zach Cregger, regista pronto a sviluppare la pellicola Weapons, insieme a Raphael Margules, J.D. Lifshitz della BoulderLight Pictures e Roy Lee di Vertigo.



Jack Quaid nel corso della sua carriera ha lavorato ai primi due film di Hunger Games ed ha recitato anche nel film La Truffa dei Logan, in Rampage: Furia Animale e, come dicevamo prima, ha preso parte al progetto Scream che ha visto tornare nelle sale il franchise horror ideato da Wes Craven verso la fine degli anni 90.