Un Matrimonio Mostruoso: il trailer del film di Volfango De Biasi

29/05/2023 |

A distanza di due anni da Una Famiglia Mostruosa, Volfango De Biasi torna nelle sale con Un Matrimonio Mostruoso, il sequel della commedia, da lui diretta e scritta con Filippo Bologna, Michela Andreozzi e Alessandro Bencivenni.



Prodotto da Lucisano Media Group e da RAI Cinema, il film ha un cast brillante che comprende Massimo Ghini, Paola Minaccioni, Ilaria Spada, Ricky Memphis, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei, Maurizio Mattioli, Elisa Di Eusanio, Claudio Greg Gregori, Paolo Calabresi, Sara Ciocca, Vincenzo Sebastiani, Irene Girotti, Mattia Lucentini.



L'uscita è prevista per il 21 giugno. La pellicola sarà distribuita dalla 01Distribution che ha rilasciato anche il trailer ufficiale. Trovate la clip sotto la sinossi!



Sinossi

Non è sempre vero che se ne vanno i migliori. É passato a miglior vita Nando, capofamiglia del clan Cornicioni. Sembra che, per una tragica fatalità, sia finito in una doccia di cemento a presa rapida. Il triste evento ha riunito la famiglia umana di Luna, figlia di Nando, e quella mostruosa del marito Adalberto. I parenti, affranti, ignorano che Nando non è nell’aldilà ma in un lontano paradiso fiscale. L’unica a sapere è sua moglie Stella, abbandonata senza un soldo e alla ricerca di un modo per saldare i debiti del “defunto” marito. Stella decide di approfittare della crisi matrimoniale tra il consuocero Vladimiro e Brunilde, riuscendo a scalzare nel cuore del vampiro la strega. Ma Brunilde non si dà per vinta… è pronta a tutto per salvare il suo secolare matrimonio.