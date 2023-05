Martin Scorsese annuncia il suo prossimo progetto cinematografico: Farò un film su Gesù

News





30/05/2023 |

Dopo Killers of the Flower Moon, presentato a Cannes, Martin Scorsese ha fissato il suo prossimo progetto cinematografico. Durante la sua visita in Italia, Scorsese ha svelato di voler realizzare una pellicola su Gesù ed ha fatto questa rivelazione ad Antonio Spadaro, direttore editoriale della rivista gesuita La Civiltà Cattolica. Il regista, nel corso dell’intervista, ha spiegato: "Ho risposto all'appello del Papa agli artisti nell'unico modo che conosco: immaginando e scrivendo una sceneggiatura per un film su Gesù. E sto per iniziare a farlo".



Un nuovo, particolare, progetto cinematografico attenderà dunque all’orizzonte Scorsese, pronto ad esprimere tutta la sua spiritualità all’interno di un’opera cinematografica che sarà sicuramente di grosso calibro. Il regista Premio Oscar nel corso della sua lunga carriera ha meravigliato gli spettatori con capolavori quali Taxi Driver, L’Ultima Tentazione di Cristo, Toro Scatenato e L’Età dell’Innocenza.



Parlando de L’Ultima Tentazione di Cristo, nel 1988 Scorsese portò nelle sale questa pellicola che venne criticata aspramente per i suoi contenuti e per lo sviluppo della storia.