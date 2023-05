Will Ferrell sarà John Madden nel nuovo film sviluppato da Amazon e MGM

News





30/05/2023 |

Will Ferrell è stato ingaggiato per recitare come protagonista al’interno di una nuova pellicola che sarà sviluppata da Amazon e MGM. L’attore interpreterà John Madden, allenatore della NFL e telecronista sportivo. Ferrell per l’occasione sarà diretto dal cinque volte candidato all’Oscar David O. Russell, regista di American Hustle.



A riportare la notizia è stato Deadline che sottolinea come il progetto si baserà su una sceneggiatura scritta da Cambron Clark, pescata nella Black List, e che è stata revisionata da Russell.



Della trama non si hanno ancora notizie.



Ferrell ha recentemente fatto la sua apparizione all’interno di Choreographers Reac e di The Shrink Next Door, due serie tv.