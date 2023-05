I Mercenari 4: Arnold Schwarzenegger non sarà nel film

News





30/05/2023 |

Dopo tante indiscrezioni e rumors è arrivata la conferma: Arnold Schwarzenegger non sarà nel quarto capitolo de I Mercenari. E' stato lo stesso attore a confermare che non farà parte del progetto e lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Parade.



"Il film è stato terminato e io non ne faccio parte - ha spiegato l'attore - Mi sono detto: 'Sapete che c'è? E' una cosa che ho già fatto e questa volta resterò fuori'. Devo dire che Sylvester Stallone ha compreso la mia decisione, anche perché ho preso parte al primo film per fare un favore proprio a Sly. La stessa cosa è successa per il secondo e per il terzo capitolo". Schwarzenegger, parlando sempre del suo amico Sylvester Stallone, ha poi sottolineato: "Un giorno faremo un'altra cosa insieme".



Il quarto film della saga I Mercenari è diretto da Scott Waugh che ha lavorato con un cast ricco di star: all'interno della pellicola reciteranno tra gli altri anche Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox e Dolph Lundgren.