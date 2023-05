Denti da Squalo: online la clip Antonio e Walter

News





31/05/2023 |

In attesa di vedere nelle sale Denti da Squalo, l'opera prima di Davide Gentile, ecco una scena del film online grazie alla Lucky Red. Protagonisti di questo film sono Virginia Raffaele, Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce, affiancati per la prima volta sul grande schermo dal giovane protagonista Tiziano Menichelli.



Prodotto da Goon Films, Lucky Red, Ideacinema con Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video, Denti da Squalo ha una sceneggiatura curata da Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.



Il debutto nelle sale avverrà il prossimo 8 giugno grazie alla Lucky Red che si occuperà della distribuzione.



Sinossi:

Questa è la storia di Walter e della più incredibile estate della sua vita.

La scuola è finita e Walter, 13 anni, ha appena perso suo padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta per il litorale romano, è un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.