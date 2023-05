Best Served Cold: Rebecca Ferguson in trattative per recitare nel film

News





31/05/2023 |

Rebecca Ferguson è entrata ufficialmente in trattative per recitare come protagonista all'interno di Best Served Cold, pellicola che si baserà sul libro di successo scritto da Joe Abercrombie. Il thriller movie sarà diretto da Tim Miller, in passato regista di Deadpool, e sarà sviluppato dalla Skydance.



Best Served Cold racconta la storia della leggendaria mercenaria Monza Murcatto, del tradimento che la ostracizza e della sua conseguente ricerca di vendetta che cambierà per sempre una nazione. Nel caso in cui le trattative dovessero andare a buon fine la Ferguson intrerpreterà il personaggio principale.



Abercrombie stesso curerà la sceneggiatura. I produttori, per conto della Skydance, sono David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger. Inoltre, parlando sempre dei produttori, troviamo anche Aaron Ryder, Miller per la Blur Studios e Abercrombie. Aimee Rivera supervisionerà il progetto per conto della Skydance.



La Ferguson ha recitato ultimamente in Doctor Sleep e in Dune.