La Sirenetta: in rete una clip che ci porta nel dietro le quinte

31/05/2023 |

Dalla Disney ecco una clip che ci porta nel dietro le quinte de La Sirenetta. All'interno della clip possiamo ascoltare le parole del regista Rob Marshall, del Production Designer John Myhre e del produttore John DeLuca che ci raccontano la fase di sviluppo dell'opera.



La pellicola, che richiama il famoso lungometraggio animato realizzato sempre dalla Disney uscito nel 1990, vede protagonista Halle Bailey, attrice scelta per interpretare la Ariel, affiancata da Jonah Hauer-King, ovvero il Principe Eric, da Melissa McCarthy, nella parte di Ursula, e da Javier Bardem come il Re Tritone.



La trama al momento non è stata rilasciata ma sappiamo che la pellicola si baserà come sempre sulla famosa fiaba di Hans Christian Andersen. La sceneggiatura è stata scritta da Jane Goldman e da David Magee.



Il film è uscito nelle sale italiane lo scorso 24 maggio.



Qui sotto trovate la clip!