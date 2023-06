2 Matrimoni alla Volta dal 14 giugno nelle sale: online lo spot

News





01/06/2023 |

La Eagle Pictures ha pubblicato uno spot italiano di 2 Matrimoni alla Volta, commedia francese diretta da Philippe Lacheau. Il regista ha diretto un cast che vede al suo interno Philippe Lacheau, Élodie Fontan e Tarek Boudali.



Prodotto da Axel Films, Baf Prod, StudioCanal, 2 Matrimoni alla Volta arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 14 giugno.



Sinossi:

Dopo aver chiuso la sua agenzia specializzata nella creazione di alibi ad hoc e dopo aver promesso all'amata Flo di rinunciare a bugie e inganni, la nuova vita di Greg è diventata fin troppo tranquilla.

Ma quando decide di chiederle di sposarlo, si rende conto che deve presentarle la sua eccentrica famiglia, composta da un padre criminale e una madre ex attrice erotica.

Per evitare un disastro imminente, Greg sarà costretto a riaprire con i suoi vecchi complici l'agenzia per organizzare un alibi perfetto: dovrà trovare dei finti genitori e una finta fidanzata, e orchestrare due matrimoni in un'unica giornata!