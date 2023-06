Thread: An Insidious Tale: Mandy Moore e Kumail Nanjiani saranno i protagonisti

News





01/06/2023 |

L’universo di Insidious si arricchisce di uno spinoff dal titolo Thread: An Insidious Tale. Il progetto, che arriverà grazie alla Screen Gems, alla Blumhouse e alla Atomic Monster di James Wan, vedrà protagonisti – come riporta Deadline – Mandy Moore e Kumail Nanjiani. La regia sarà di Jeremy Slater.



Thread: An Insidious Tale, sesto film della saga, non proseguirà la storia degli altri capitoli ma prenderà come riferimento un nuovo filone. La storia racconterà di marito e moglie (Nanjiani e Moore) che, grazie ad un incantesimo, riusciranno a viaggiare nel tempo nel tentativo di evitare la morte della figlia. Le conseguenze di questa iniziativa diventeranno gravi.

I primi quattro capitoli di Insidious hanno incassato 542 milioni di dollari mentre il quinto film, La Porta Rossa, arriverà il prossimo luglio.