Jacqueline Bisset e Dominic Monaghan nel cast di Last Dollar

01/06/2023 |

Jacqueline Bisset e Dominic Monaghan sono entrati ufficialmente a far parte del cast di Last Dollar, western movie che sarà ambientato verso la fine dell'ottocento e che vedrà il debutto dietro la macchina da presa di William Shockley. La Bisset e Monaghan si uniranno così al protagonista Dermot Mulroney.



Sviluppato dalla Thunderbird Pictures, Last Dollari è presentato come una storia d'amore e vendetta tra un giovane uomo, sopravvissuto ad una terribile tragedia, ed una ragazza che deve fare i conti con i propri desideri. Il tutto è ambientato in una società in rapida transizione, dove a governare è il potere, dove i costumi vengono capovolti e dove la stessa realtà viene messa in discussione.



La Bisset interpreterà Vivian Villeré, la volubile Madame e proprietaria del Purgatory Saloon, una donna che non si fermerà davanti a nulla per proteggere ciò che è suo. Monaghan è pronto per il ruolo dell'assistente ambizioso di Vivian, Ned Duxbury, un uomo che usa il Saloon per nascondersi all'ombra delle norme sociali.



Shelley Reid, Shockley and Grainger Hines hanno curato la sceneggiatura.