Oppenheimer: ecco la featurette Shooting for IMAX

News





03/06/2023 |

La Universal Pictures ha pubblicato una featurette in lingua originale di Oppenheimer, nuova opera di Christopher Nolan. Il film è scritto e prodotto da Nolan ed è prodotto anche da Emma Thomas e Charles Roven. La pellicola è stata girata in Imax ed è tratta dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin.



Dopo Tenet Christopher Nolan ecco dunque Oppenheimer, pellicola che racconta la storia di J. Robert Oppenheimer, uno dei papà della bomba atomica. Nei suoi panni troviamo il protagonista Cillian Murphy, inserito in un cast brillante che vede al suo interno anche Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Dane DeHaan, Kenneth Branagh, Guy Burnet, Danny Deferrari, David Rysdahl, Josh Peck, Christopher Denham, Josh Zuckerman e Casey Affleck.



Detto di Murphy che interpreterà Oppenheimer, la Blunt sarà sua moglie Katherine mentre Damon reciterà nella parte del Generale Leslie Groves, a capo del Progetto Manatthan, la ricerca statunitense che portò allo sviluppo della bomba atomica. Downey Jr. sarà invece Lewis Strauss, il chairman della Atomic Energy Commission.



Il film uscirà il 23 agosto 2023.



Qui sotto trovate la clip che ci mostra parte del making of di Oppenheimer.