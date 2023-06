The Batman II, le riprese potrebbero slittare al prossimo anno

News





03/06/2023 |

Lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso (la WGA è sul piede di guerra dallo scorso maggio) potrebbe avere degli effetti anche sul sequel di The Batman. Come riportato da Collider, infatti, la produzione del film di Matt Revees potrebbe slittare direttamente al 2024, abbandonando di fatto l’idea di far partire il tutto entro la fine dell’anno a Londra. Il portale riporta che Reeves e Mattson Tomlin, che insieme lavoreranno anche alla sceneggiatura di questo secondo atto dedicato all’Uomo Pipistrello, sono attivamente coinvolti nello sciopero.



I piani originali dello sviluppo di The Batman II prevedevano il primo ciak nel mese di novembre. Il tutto ora – viene spiegato dal Midgard Times – potrebbe slittare addirittura a marzo 2024. La data in questione – si legge ancora – non dovrebbe però far slittare l’uscita nelle sale prevista per ottobre 2025.



Ricordiamo che anche la produzione The Penguin, la serie tv spin-off di The Batman, con Colin Farrell al centro di tutto, è stata al momento sospesa.