Dwayne Johnson reciterà in un nuovo film di Fast & Furious

03/06/2023 |

Mentre Fast X sta conquistando i botteghini di tutto il mondo, arriva una notizia importante per quanto riguarda il futuro del franchise. E’ stato infatti annunciato che Dwayne Johnson è pronto per fare il suo ritorno all’interno di un nuovo film legato alla saga. The Rock sarà infatti il protagonista di questo progetto ancora senza un titolo ufficiale, progetto che avrà una sceneggiatura curata da Chris Morgan: per lo sceneggiatore si tratta di un ritorno, avendo curato la storia di ben sei film (tranne il nono e il decimo capitolo). Morgan aveva anche scritto la storia di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw con protagonisti proprio Johnson e Jason Statham.



La notizia del ritorno di Johnson in Fast and Furious è particolare, considerando che in passato l’attore aveva deciso di uscire dalla serie per divergenze con Vin Diesel.



Del progetto non si conoscono ancora i dettagli ma The Hollywood Reporter spiega che sarà una sorta di capitolo “ponte” tra il decimo e l’undicesimo film.