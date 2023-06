Unstoppable: si ferma la produzione del film con Jennifer Lopez

News





05/06/2023 |

Lo sciopero degli sceneggiatori, come sappiamo, sta avendo degli effetti su diverse pellicole attualmente in produzione. L’ultima ad essersi fermata a riprese in corso è Unstoppable, film di Artists Equity. Le riprese erano attualmente in corso alla USC di Los Angeles.



Il film vede protagonisti Jennifer Lopez e Jharrel Jerome ed è attualmente in trattative – come riportato da Deadline – per essere venduto ad Amazon.



Unstoppable, wrestling drama, è basato sulla storia di Anthony Robles, un tre volte All American Wrestler, nato con una gamba sola, che vincere il titolo nazionale dell’Arizona. Nei panni del protagonista troveremo Jerome.

La regia è stata affidata a Billy Goldenberg, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa. Ben Affleck e Matt Damon della Artists Equity si occuperanno di finanziar eil progetto.