Noi Anni Luce: il trailer ufficiale del primo film di Tiziano Russo

05/06/2023 |

In attesa di capire quando arriverà nelle sale cinematografiche ecco a voi, tramite la Notorious Pictures, il primo trailer di Noi Anni Luce, pellicola che vede il debutto dietro la macchina da presa di Tiziano Russo. Scritto da Isabella Aguilar e Serena Tateo, il film è prodotto dalla Notorious Pictures.



Il cast principale di Noi Anni Luce è composto da Rocco Fasano, Carolina Sala, Caterina Guzzanti e Fabio Troiano.



Sotto alla sinossi trovate il trailer.



Sinossi:

Elsa è una ragazza di 17 anni che, all’improvviso, scopre di essere affetta da leucemia. La sua unica possibilità di salvarsi è un trapianto di midollo, ma il solo a poterglielo donare è suo padre che non ha mai conosciuto.

Inizia così questo viaggio on the road alla ricerca dell’uomo che può salvarle la vita. Ad accompagnarla c’è Edo, un ragazzo conosciuto in ospedale affetto dalla sua stessa malattia. Non sembra esserci nulla che accomuni Elsa ed Edo, fino a quando…