No Hard Feelings: Jennifer Lawrence protagonista di una scena pubblicata online

News





07/06/2023 |

Dalla Sony Pictures ecco a voi una scena in lingua originale di No Hard Feelings, il film che vede protagonista Jennifer Lawrence.

Il film è diretto da Gene Stupnitsky che ha curato anche la sceneggiatura con John Phillips. All’interno di questa commedia troviamo anche Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Natalie Morales e Matthew Broderick.



La Lawrence, oltre ad essere la protagonista del film, è anche produttrice assieme ad Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero e Justine Ciarrocchi.



La storia di No Hard Feelings racconta di Maddie, una ragazza che, per non perdere la sua casa d’infanzia, decide di accettare un particolare lavoro: frequentare il figlio 19enne di due ricchi genitori. La nuova esperienza porterà i due a vivere particolari ed esilaranti avventure.



L’uscita negli USA avverrà il prossimo 23 giugno.