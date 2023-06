La Stanza delle Meraviglie: il trailer italiano del film di Liza Azuelos

News





07/06/2023 |

A partire dal prossimo 13 luglio la Notorious Pictures porterà nelle sale La Stanza delle Meraviglie, drama movie che racconterà la storia di una madre devastata dopo che il figlio è entrato in coma a causa di un incidente stradale. La regia è di Liza Azuelos che ha lavorato con un cast principale composto da Alexandra Lamy, Hugo Questel e Muriel Robin.



Sotto alla sinossi trovate il trailer ufficiale.



Sinossi:

Thelma eL8; sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis viene investito da un tir e entra in coma. Trova poi la lista dei desideri che il bambino aveva scritto sul suo diario e scopre cosiL8; il suo lato avventuroso e creativo. Nella speranza di aiutare il figlio a uscire dal coma, Thelma decide di esaudire tutti i suoi desideri. Dal Giappone al Portogallo, Thelma intraprende un percorso che le daL8; nuovi motivi per cui vivere e per ricongiungersi a suo figlio.