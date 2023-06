Fidanzata in Affitto dal 21 giugno nelle sale: in rete lo spot Senza speranza

News

08/06/2023 |

Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie (Jennifer Lawrence) scopre un intrigante annuncio di lavoro: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far "frequentare" il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l'impacciato Percy non sarà un’impresa facile.

Il prossimo 21 giugno farà capolino nelle sale del nostro Paese, la commedia die con protagonista l'attrice Premio Oscar, conosciuta anche con il titolo originale No Hard Feelings. E la Sony Pictures ha rilasciato un divertente spot di questo film che ha un cast composto da Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Natalie Morales e Matthew Broderick.Stupnitsky ha curato anche la sceneggiatura con John Phillips. La Lawrence, oltre ad essere la protagonista del film, è anche produttrice assieme ad Alex Saks, Naomi Odenkirk, Marc Provissiero e Justine Ciarrocchi.La storia diracconta di Maddie, una ragazza che, per non perdere la sua casa d’infanzia, decide di accettare un particolare lavoro: frequentare il figlio 19enne di due ricchi genitori. La nuova esperienza porterà i due a vivere particolari ed esilaranti avventure.